Елизавета Туктамышева: кажется, я немножко развалила «Юбилейный»

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева прокомментировала прокат произвольной программы на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
«Как не развалила «Юбилейный»? Мне кажется, я его немножко развалила. Безумная поддержка. Кажется, такого ещё никогда не было, чтобы было так много народу, который за тебя болеет. Мне кажется, я первый раз чувствовала такие эмоции.
Я примерно знаю свои оценки при хорошем катании, поэтому не удивилась. Было рабочее выступление. Ну не совсем рабочее, но я была уверена, что будут такие баллы. Подмигивала ли судьям? Хотела, но сдержалась. На потом оставлю.
Что было после второго акселя? Я была так рада, что сделала два акселя, что начала перепрыгивать и прыгнула. Левая нога пошла чуть раньше вперёд, и получилось, что я перескочила и чуть не упала. У меня бывало уже такое. Но слава богу, что это было после прыжка и это не засчитали как помарку на выезде», — сказала Туктамышева после выступления.
Отметим, что действующей чемпионкой России является Анна Щербакова.
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