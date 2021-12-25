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Туктамышева: сделала два тройных акселя, обрадовалась и чуть не упала от этого

Туктамышева: сделала два тройных акселя, обрадовалась и чуть не упала от этого
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала собственный прокат в произвольной программе на чемпионате России. Она чисто исполнила программу и набрала 153,12 балла.

«Сегодня выходила намного спокойнее, голова была яснее, тело – увереннее. Главной задачей было сделать первых два тройных акселя. Сделала, обрадовалась и чуть не упала от этого. Это был специальный хореографический этюд, чтобы повеселить людей и себя тоже. Дальше уже на драйве поехала, прыжковые элементы дальше удалось сделать хорошо.

На кураже, единственное, последнее вращение сорвала, была на эмоциях уже. Зал так поддерживал, я даже не понимала, как он так быстро в такт хлопает. Такие молодцы, просто нет слов. В целом довольна прокатом, сделала всё, что могла, это самое главное на данный момент», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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