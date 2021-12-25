Елизавета Туктамышева: не назвала бы вчерашний день разочарованием, просто пережила его

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала собственное выступление на чемпионате России. В короткой программе она допустила падение, а произвольную программу исполнила чисто.
Не назвала бы вчерашний день разочарованием, этот прокат не был провален, просто с падением с тройного акселя. Но в нынешней конкуренции это уже большая ошибка, но не скажу, что я хотела себя убить после этого. Я просто пережила этот день, сегодня спокойно выходила. На произвольной всегда легче.
Больше 224 я не получала в этом сезоне. 233 получала? А, да? Аааа, я думала, у меня максимум 221. Если бы вы мне не сказали, я ещё думала, что я нормально… Вот, собственно, как я разбираюсь в фигурном катании.
Главное, что всё закончилось для меня, я откатала хорошо, хочется отдохнуть.
Заранее не стала заходить на каскад, это был хороший тройной лутц. Если бы он не получился, все бы точно заметили, что там должен был быть каскад. А так хороший тройной лутц с выездом на плюсы», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 25 декабря 2021
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