Медведева — о женских соревнованиях на ЧР: уверена, лодка ещё качнётся

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева поделилась ожиданиями от выступления последней шестёрки фигуристок на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
«Уверена, что лодка ещё качнётся. Качнётся вследствие абсолютно честной и упорной борьбы. Это отбор на Олимпийские игры и это совсем не шутки. Нервы здесь шалят, и не все справляются. Кто-то выдаёт прокаты жизни. Это мои ожидания от последней разминки. Я чувствую, что на «Юбилейном» станет ещё жарче. Нас ждёт очень много четверных прыжков. Пожелаем девочкам удачи. Надеюсь, каждая выйдет со льда с улыбкой на лице», — сказала Медведева в эфире Первого канала.
Отметим, что действующей чемпионкой России является Анна Щербакова.
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