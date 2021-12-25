Алина Загитова поделилась ожиданиями от решающих прокатов девушек на чемпионате России

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова поделилась ожиданиями от финальных прокатов девушек на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге.

«Девочкам будет сложно ментально, нужно собраться. Это олимпийский сезон, это чемпионат России, где отбираются на Олимпиаду. Девочкам удачи. Пусть они делают всё, как они могут. Мы видели, как Лиза откатала свою произвольную, а дальше будет ещё жарче», — сказала Загитова в эфире Первого канала.

Отметим, что действующей чемпионкой России является Анна Щербакова.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!