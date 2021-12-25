Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Петросян выполнила два четверных риттбергера во время произвольной программы на ЧР

Петросян выполнила два четверных риттбергера во время произвольной программы на ЧР
Комментарии

Российская фигуристка Аделия Петросян великолепно выполнила произвольную программу на чемпионате России. Фигуристка сделала каскад четверной риттбергер + двойной тулуп. Также она сделала сольный четверной риттбергер, став первой в истории мирового фигурного катания, кому удалось исполнять два чистых четверных риттбергера в одной программе.

Спортсменка набрала 160,68 балла. Это даёт ей в общей сумме 234,97 балла.

После короткой программы Аделия Петросян занимала 6-е место. Спортсменка набрала в короткой программе 73,29 балла.

Чемпионат России является отборочным турниром. По его итогам должны быть сформированы составы сборной России на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021