Петросян выполнила два четверных риттбергера во время произвольной программы на ЧР

Российская фигуристка Аделия Петросян великолепно выполнила произвольную программу на чемпионате России. Фигуристка сделала каскад четверной риттбергер + двойной тулуп. Также она сделала сольный четверной риттбергер, став первой в истории мирового фигурного катания, кому удалось исполнять два чистых четверных риттбергера в одной программе.

Спортсменка набрала 160,68 балла. Это даёт ей в общей сумме 234,97 балла.

После короткой программы Аделия Петросян занимала 6-е место. Спортсменка набрала в короткой программе 73,29 балла.



Чемпионат России является отборочным турниром. По его итогам должны быть сформированы составы сборной России на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).



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