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Туктамышева стала абсолютной рекордсменкой по количеству проведённых чемпионатов России

Туктамышева стала абсолютной рекордсменкой по количеству проведённых чемпионатов России
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Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева стала рекордсменкой по количеству проведённых чемпионатов России.

Ранее подопечная Алексея Мишина представила произвольную программу на чемпионате России – 2022 в Санкт-Петербурге. Для Туктамышевой эти соревнования стали 14-ми в карьере. Ранее рекорд принадлежал Алёне Леоновой, она выступила на 13 чемпионатах России.

Туктамышева же дебютировала на чемпионате России в сезоне-2007/2008. Туктамышева получила за прокат произвольной программы 153,12 балла. С суммой баллов 224,40 она идёт второй после выступления 13 участниц из 18.

Отметим, что действующей чемпионкой России является Анна Щербакова.

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