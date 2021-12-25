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Трусова упала с четверного тулупа во время произвольной программы на чемпионате России

Трусова упала с четверного тулупа во время произвольной программы на чемпионате России
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Российская фигуристка Александра Трусова выступила с произвольной программой на чемпионате России. Спортсменка здорово исполнила сложную программу, но допустила падение с четверного тулупа.

Трусова получила за прокат произвольной программы 174,44 балла. С суммой баллов 248,65 она лидирует, но произвольные программы ещё предстоит показать четырём участницам.

После короткой программы Александра Трусова занимала 5-е место. Спортсменка набрала в короткой программе 74,21 балла.

Чемпионат России является отборочным турниром. По его итогам должны быть сформированы составы сборной России на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).

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