Муравьёва допустила ошибку на сольном прыжке во время произвольной программы на ЧР

Российская фигуристка Софья Муравьёва представила произвольную программу на чемпионате России. Муравьёва чисто исполнила каскад, но допустила степ-аут на сольном прыжке. За прокат произвольной программы она получила 149,44 балла. С суммой баллов 230,31 она занимает промежуточное 4-е место.
После короткой программы Софья Муравьёва занимала третье место. Изначально она показала второй результат, но из-за вычета баллов Муравьёва опустилась на третье место. Она набрала 80,87 балла.
Чемпионат России является отборочным турниром. По его итогам должны быть сформированы составы сборной России на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 25 декабря 2021
-
21:19
-
21:16
-
21:13
-
21:12
-
21:07
-
21:04
-
21:03
-
21:01
-
20:52
-
20:52
-
20:46
-
20:39
-
20:36
-
20:23
-
20:20
-
20:17
-
20:12
-
20:08
-
20:05
-
20:02
-
20:00
-
19:53
-
19:48
-
19:41
-
19:37
-
18:59
-
18:48
-
18:43
-
18:36
-
18:35
-
18:32
-
18:24
-
18:20
-
18:20
-
18:14