Муравьёва допустила ошибку на сольном прыжке во время произвольной программы на ЧР

Российская фигуристка Софья Муравьёва представила произвольную программу на чемпионате России. Муравьёва чисто исполнила каскад, но допустила степ-аут на сольном прыжке. За прокат произвольной программы она получила 149,44 балла. С суммой баллов 230,31 она занимает промежуточное 4-е место.

После короткой программы Софья Муравьёва занимала третье место. Изначально она показала второй результат, но из-за вычета баллов Муравьёва опустилась на третье место. Она набрала 80,87 балла.



Чемпионат России является отборочным турниром. По его итогам должны быть сформированы составы сборной России на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).



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