Щербакова упала с четверного флипа во время произвольной программы на чемпионате России

Чемпионка мира Анна Щербакова представила произвольную программу на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Щербакова допустила падение с четверного флипа в начале программы. Остальные элементы спортсменка выполнила чисто. Щербакова получила за прокат 158,10 балла (82,51 за технику). Суммарный результат составил 239,56 балла.

После короткой программы Анна Щербакова занимала второе место. Изначально она показала третий результат, но из-за вычета баллов Софья Муравьёва опустилась на третье место. Щербакова набрала 81,46 балла.



Чемпионат России является отборочным турниром. По его итогам должны быть сформированы составы сборной России на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).



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