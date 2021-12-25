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Валиева уверенно выиграла чемпионат России, Трусова стала второй, Щербакова — третья

Валиева уверенно выиграла чемпионат России, Трусова стала второй, Щербакова — третья
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Камила Валиева выиграла соревнования женщин на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге. Подопечная Этери Тутберидзе обеспечила себе отрыв ещё по итогам короткой программы, набрав 90,38 балла. По итогам произвольной она лишь упрочила преимущество (193,10), в сумме набрав 283,48 балла.

Серебряную медаль завоевала Александра Трусова, бронзу – действующая чемпионка мира Анна Щербакова.

Фигурное катание. Чемпионат России. Санкт-Петербург
Женщины. Итоги

1. Камила Валиева – 283,48
2. Александра Трусова – 248,65
3. Анна Щербакова – 239,56
4. Аделия Петросян – 233,97
5. Софья Самоделкина – 233,09
6. Софья Муравьёва – 230,31
7. Елизавета Туктамышева — 224,40
8. Майя Хромых – 217,18.

Фигурное катание. Чемпионат России. Санкт-Петербург
Женщины. Произвольная программа

1. Камила Валиева – 193,10
2. Александра Трусова – 174,44
3. Аделия Петросян – 160,68
4. Анна Щербакова – 158,10
5. Софья Самоделкина – 156,35
6. Елизавета Туктамышева — 153,12
7. Софья Муравьёва – 149,44
8. Майя Хромых – 147,82.

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