Валиева уверенно выиграла чемпионат России, Трусова стала второй, Щербакова — третья

Камила Валиева выиграла соревнования женщин на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге. Подопечная Этери Тутберидзе обеспечила себе отрыв ещё по итогам короткой программы, набрав 90,38 балла. По итогам произвольной она лишь упрочила преимущество (193,10), в сумме набрав 283,48 балла.

Серебряную медаль завоевала Александра Трусова, бронзу – действующая чемпионка мира Анна Щербакова.

Фигурное катание. Чемпионат России. Санкт-Петербург

Женщины. Итоги

1. Камила Валиева – 283,48

2. Александра Трусова – 248,65

3. Анна Щербакова – 239,56

4. Аделия Петросян – 233,97

5. Софья Самоделкина – 233,09

6. Софья Муравьёва – 230,31

7. Елизавета Туктамышева — 224,40

8. Майя Хромых – 217,18.

Фигурное катание. Чемпионат России. Санкт-Петербург

Женщины. Произвольная программа

1. Камила Валиева – 193,10

2. Александра Трусова – 174,44

3. Аделия Петросян – 160,68

4. Анна Щербакова – 158,10

5. Софья Самоделкина – 156,35

6. Елизавета Туктамышева — 153,12

7. Софья Муравьёва – 149,44

8. Майя Хромых – 147,82.

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