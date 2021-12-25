«Чуть-чуть удивилась». Муравьёва — о пересмотре оценки после короткой программы

Фигуристка Софья Муравьёва дала комментарий после выступления в произвольной программе на чемпионате России.

Муравьёва чисто исполнила каскад, но допустила степ-аут на сольном прыжке. За прокат произвольной программы она получила 149,44 балла. Суммарный результат спортсменки составил по сумме двух программ 230,31 балла.

«Довольна своим выступлением. Мы уже планировали два акселя, чтобы физику накатать, а четверной прыжок не идёт на тренировках. Атмосфера нереальная какая-то, мне очень понравилось вместе с девочками, тем более на таком уровне.

Вчерашняя ситуация настрой не изменила. Чуть-чуть удивилась [что была второй, а стала третьей в короткой программе], но старалась не вдаваться в подробности, чтобы настроиться на произвольную. Сегодня оценкой довольна. Не скажу, какими словами напутствовал на турнир Евгений Викторович [Плющенко], это секрет», — передаёт слова Муравьёвой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.