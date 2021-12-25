Валиева: спасибо тренерам, которые терпели меня. Старалась максимально выкладываться

Камила Валиева прокомментировала свою победу в женских соревнованиях на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
Подопечная Этери Тутберидзе обеспечила себе отрыв ещё по итогам короткой программы, набрав 90,38 балла. По итогам произвольной она лишь упрочила преимущество (193,10), в сумме набрав 283,48 балла. Серебряную медаль завоевала Александра Трусова, бронзу – действующая чемпионка мира Анна Щербакова.
«Я очень рада. Очень рада, что откатала две свои программы чисто. Спасибо большое моим тренерам, которые терпели меня на тренировках. Я старалась максимально выкладываться, и это принесло результат», — сказала Валиева в эфире Первого канала.
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