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Александра Трусова: не получился тулуп, но в целом довольна результатом

Александра Трусова: не получился тулуп, но в целом довольна результатом
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Российская фигуристка Александра Трусова подвела итоги выступления на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Она стала второй, а победу одержала Камила Валиева. Тройку лучших замкнула Анна Щербакова.

«Настраивалась перед произвольной, как всегда, старалась сделать всё. Не получился тулуп, но в целом довольна результатом», — сказала Трусова в эфире Первого канала.

По итогам короткой программы Трусова занимала 5-е место.

Чемпионат России является отборочным турниром. По его итогам должны быть сформированы составы сборной России на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).

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