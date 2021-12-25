Александра Трусова: не получился тулуп, но в целом довольна результатом
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Российская фигуристка Александра Трусова подвела итоги выступления на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Она стала второй, а победу одержала Камила Валиева. Тройку лучших замкнула Анна Щербакова.
«Настраивалась перед произвольной, как всегда, старалась сделать всё. Не получился тулуп, но в целом довольна результатом», — сказала Трусова в эфире Первого канала.
По итогам короткой программы Трусова занимала 5-е место.
Чемпионат России является отборочным турниром. По его итогам должны быть сформированы составы сборной России на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).
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