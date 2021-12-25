Щербакова: немного груз с плеч упал. Теперь лучше понимаю, над чем нужно больше работать
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Действующая чемпионка мира Анна Щербакова прокомментировала своё выступление на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
Щербакова завоевала бронзу, набрав 239,56 балла по итогам двух программ. Золото у Камилы Валиевой, серебряную медаль завоевала Александра Трусова.
«Сейчас можно просто выдохнуть, что эти соревнования закончились. Немного груз с плеч упал. Но я после них лучше понимаю, над чем мне нужно больше работать на тренировках, чтобы в следующих прокатах могла быть полностью довольна собой», — сказала Щербакова в эфире Первого канала.
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