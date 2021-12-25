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Самоделкина: не расстроена, что не попала в тройку. Болела за Трусову больше, чем за себя

Самоделкина: не расстроена, что не попала в тройку. Болела за Трусову больше, чем за себя
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Российская фигуристка Софья Самоделкина оценила своё выступление на чемпионате России. Она заняла пятое место.

«Рада, что сумела прокатать произвольную программу чисто. Самое важное — сделать три сложных элемента, один во второй половине.

Довольна, что получилось попасть в сборную на следующий сезон, поэтому всё хорошо. В этот раз мы не рисковали, на тренировках были вкатаны и программы с четверным лутцем. Просто выбирали, что пойдёт лучше — лутц или тулуп, то мы первым элементом и поставим

Я выступала после Саши [Трусовой] и болела за Сашу больше, чем за себя, а о себе особо не думала. И за Аню [Щербакову], и за Камилу [Валиеву], очень рада, что девчонки отобрались на Олимпиаду.

Не расстроилась, что не попала в тройку, особо не рассчитывала на пьедестал, хотела откатать чистую программу. Дальше у нас будет юниорская Россия, там хочу показать три и больше четверных прыжка и хорошо откатать короткую программу», — передаёт слова Самоделкиной корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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