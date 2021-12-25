Камила Валиева впервые в карьере стала чемпионкой России

15-летняя Камила Валиева впервые в карьере выиграла взрослый чемпионат России.

Это произошло на предолимпийских соревнованиях в Санкт-Петербурге. Подопечная Этери Тутберидзе обеспечила себе отрыв ещё по итогам короткой программы, набрав 90,38 балла. По итогам произвольной она лишь упрочила преимущество (193,10), в сумме набрав 283,48 балла. Серебряную медаль завоевала Александра Трусова, бронзу – действующая чемпионка мира Анна Щербакова.

До турнира в Санкт-Петербурге Валиева лишь единожды боролась за медали на чемпионате России, в сезоне – 2020/2021 Камила стала второй, уступив Щербаковой.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!