Этери Тутберидзе поделилась эмоциями от прошедшего чемпионата России

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала выступление учениц на предолимпийском чемпионате России. В топ-5 лучших оказались сразу четыре ученицы Тутберидзе.
«Мы просто рады, что девочки отобрались на Олимпиаду. Надеемся, что они ещё поработают, чтобы мы смогли бороться. А сейчас нужно отдыхать. Всех с Новым годом.
Давать интервью Первому каналу перед соревнованиями – плохая примета? Интервью я дала перед финалом Гран-при, а не перед чемпионатом России. Потому и не сложился финал Гран-при. Может, так и есть», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.
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- 25 декабря 2021
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