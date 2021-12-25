Глейхенгауз: очень гордимся тем, что наши девочки отобрались на Олимпиаду

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз, сотрудничающий с заслуженным тренером России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, подвёл итоги чемпионата России в Санкт-Петербурге.

Весь женский пьедестал заняли ученицы Тутберидзе. Победу одержала Камила Валиева, серебряную медаль завоевала Александра Трусова, бронзу – действующая чемпионка мира Анна Щербакова.

«Хочу всех поздравить. Был очень сложный путь. Мы, конечно, очень гордимся тем, что наши девочки отобрались на Олимпиаду. Сейчас хочется только отдыха, а там уже будем готовиться к Европе», — сказал Глейхенгауз в эфире Первого канала.

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