Тутберидзе: Валиева сказала Щербаковой: «Собери со льда игрушки побыстрее»

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова после чемпионата России в Санкт-Петербурге в эфире Первого канала спросила у победительницы соревнований Камилы Валиевой, общалась ли она с Анной Щербаковой после проката.
Загитова: Камила, что ты сказала Ане после того, как она закончила свою программу? Или ничего не говорила?
Валиева: Ничего не говорила.
Тутберидзе: Она ей сказала: «Собери со льда игрушки побыстрее».
Валиева: Ничего не говорила.
15-летняя Камила Валиева впервые в карьере выиграла взрослый чемпионат России. Подопечная Этери Тутберидзе обеспечила себе отрыв ещё по итогам короткой программы, набрав 90,38 балла. По итогам произвольной она лишь упрочила преимущество (193,10), в сумме набрав 283,48 балла. Серебряную медаль завоевала Александра Трусова, бронзу – действующая чемпионка мира Анна Щербакова.
До турнира в Санкт-Петербурге Валиева лишь единожды боролась за медали на чемпионате России, в сезоне-2020/2021 Камила стала второй, уступив Щербаковой.
- 25 декабря 2021
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