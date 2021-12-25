Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Тутберидзе: Валиева сказала Щербаковой: «Собери со льда игрушки побыстрее»

Тутберидзе: Валиева сказала Щербаковой: «Собери со льда игрушки побыстрее»
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова после чемпионата России в Санкт-Петербурге в эфире Первого канала спросила у победительницы соревнований Камилы Валиевой, общалась ли она с Анной Щербаковой после проката.

Загитова: Камила, что ты сказала Ане после того, как она закончила свою программу? Или ничего не говорила?

Валиева: Ничего не говорила.

Тутберидзе: Она ей сказала: «Собери со льда игрушки побыстрее».

Валиева: Ничего не говорила.

15-летняя Камила Валиева впервые в карьере выиграла взрослый чемпионат России. Подопечная Этери Тутберидзе обеспечила себе отрыв ещё по итогам короткой программы, набрав 90,38 балла. По итогам произвольной она лишь упрочила преимущество (193,10), в сумме набрав 283,48 балла. Серебряную медаль завоевала Александра Трусова, бронзу – действующая чемпионка мира Анна Щербакова.

До турнира в Санкт-Петербурге Валиева лишь единожды боролась за медали на чемпионате России, в сезоне-2020/2021 Камила стала второй, уступив Щербаковой.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021