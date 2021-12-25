Тутберидзе: Валиева сказала Щербаковой: «Собери со льда игрушки побыстрее»

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова после чемпионата России в Санкт-Петербурге в эфире Первого канала спросила у победительницы соревнований Камилы Валиевой, общалась ли она с Анной Щербаковой после проката.

Загитова: Камила, что ты сказала Ане после того, как она закончила свою программу? Или ничего не говорила?



Валиева: Ничего не говорила.



Тутберидзе: Она ей сказала: «Собери со льда игрушки побыстрее».



Валиева: Ничего не говорила.

15-летняя Камила Валиева впервые в карьере выиграла взрослый чемпионат России. Подопечная Этери Тутберидзе обеспечила себе отрыв ещё по итогам короткой программы, набрав 90,38 балла. По итогам произвольной она лишь упрочила преимущество (193,10), в сумме набрав 283,48 балла. Серебряную медаль завоевала Александра Трусова, бронзу – действующая чемпионка мира Анна Щербакова.



До турнира в Санкт-Петербурге Валиева лишь единожды боролась за медали на чемпионате России, в сезоне-2020/2021 Камила стала второй, уступив Щербаковой.