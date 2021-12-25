Ковтун признался, что не мог говорить после проката Валиевой в произвольной программе

Бывший российский фигурист Максим Ковтун восхитился чемпионским прокатом произвольной программы Камилы Валиевой на предолимпийском чемпионате России.
«Я очень счастлив, что смог это увидеть и жить в этот момент вместе со всеми ребятами. Это грандиозно! У меня даже слова путаются, тяжело было представить такое даже лет пять назад. Валиева официально от природы — совершенство! Девочки опередили вообще всё и идут дальше каждый год. Я от проката Валиевой вообще в шоке, ходил не разговаривал минут пять. У Петросян был тоже сумасшедший прокат», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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- 25 декабря 2021
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