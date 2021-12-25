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Ягудин: наши девушки — космос. За эти три дня была переписана история фигурного катания

Ягудин: наши девушки — космос. За эти три дня была переписана история фигурного катания
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Двукратный олимпийский чемпион Алексей Ягудин подвёл итоги чемпионата России в Санкт-Петербурге. Победителем стала Камила Валиева. Второе место заняла Александра Трусова, а третье — Анна Щербакова.

Это самый крутой чемпионат России за всю истории российского фигурного катания. Если берём отдельно девушек, то за эти дни была переписана история мирового фигурного катания. Эти три дня и выступления наших девушек — космос. Валиева с каждым разом получает баллы всё выше и выше. Но рекорды и баллы не так важны. Важнее та медаль, с которой ты покидаешь турнир. Но можно завовевать золото Олимпиады и с 283, и с 210. Главное — ценность. Да, это вишенка на торте. Но сам торт — это медаль», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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