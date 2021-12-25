Президент ФФККР Горшков подвёл итоги чемпионата России в Санкт-Петербурге

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков поделился эмоциями от чемпионата России в Санкт-Петербурге.
«Прекрасная организация и очень хороший результат ЧР. Сегодняшний вечер просто фантастический, с парного катания начался сегодняшний день, а девочки — просто космос.
Про полные трибуны при разрешённых 50% — вопрос не ко мне, я имею в виду организацию с точки зрения условий для спортсменов и проведения самих соревнований.
Решение о составе на ЧЕ будет принимать завтра исполком, я до этого ничего сказать не могу.
Всегда говорю и не стесняюсь говорить о том, что с мужчинами у нас пока проблема. Будем надеяться, что есть какие-то проблески. Думаю, наши спортсмены наберутся опыта, соберутся. Я им всё время привожу в пример девочек. Выходить на старт надо не просто бороться, а чтобы в глазах было написано, что я хочу побеждать, и тогда всё получится.
На сбор в Красноярск постараемся взять побольше народу, в нынешних условиях пандемии надо страховаться. Посмотрим, возможны ли корректировки по олимпийской сборной после ЧЕ, не могу ничего сказать, давайте дождёмся завтрашнего исполкома», — передаёт слова Горшкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 25 декабря 2021
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