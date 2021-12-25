«Не рассчитывала на такой результат». Петросян — о четвёртом месте на ЧР

Фигуристка Аделия Петросян прокомментировала своё выступление на чемпионате России. Она заняла четвёртое место.

«Я довольна своим прокатом произвольной. Два четверных риттбергера сегодня тоже удались, я этому очень рада. Будем теперь готовиться к России среди юниоров. Просто довольна, всё долго рассказывать, просто очень рада. Я прокатывала в Перми такой же набор, просто в этот раз он получился более чистым.

Начала прыгать риттбергер месяца три назад, и он начал получаться. Мы решили вставить его в произвольную программу. На тот момент я прыгала четверной тулуп и были проблемы. Перешли на риттбергер, он начал получаться.

Очень переживала за отбор на ОИ, хотела, чтобы отобрались наши девочки, чтобы у них всё получилось. Рада, что им это удалось. Не думала о том, за кого больше болею. Сначала сделала свою работу, дальше уже начала болеть за своих девочек.

Выиграла неформальный зачёт среди юниоров? Особо на этом не зацикливалась, просто хотела выполнить свою работу. Очень рада, не рассчитывала на такой результат. Я не отбиралась на ОИ, но волнение присутствовало, потому что это взрослый ЧР, хотелось соответствовать», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.