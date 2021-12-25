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Валиева: меня немного трясло, но собралась и сделала программу почти на максимум

Валиева: меня немного трясло, но собралась и сделала программу почти на максимум
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Камила Валиева прокомментировала свою победу в женских соревнованиях на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Сегодня была очень хорошая поддержка зала. Счастлива, что я собралась. Меня немного трясло, но собралась и сделала программу почти на максимум. Поддержка придавала сил. Хочу поздравить девочек с отбором на чемпионат Европы и Олимпиаду.

Не сказала бы, что я в наилучшей форме. Чувствую себя между хорошей и средней формой, это мои ощущения. Сейчас будет небольшой отдых, за это время можно набраться сил. Будет неделя до чемпионата Европы, легче поддерживать форму, чем набирать её снова», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

15-летняя Камила Валиева впервые в карьере выиграла взрослый чемпионат России. Подопечная Этери Тутберидзе обеспечила себе отрыв ещё по итогам короткой программы, набрав 90,38 балла. По итогам произвольной она лишь упрочила преимущество (193,10), в сумме набрав 283,48 балла. Серебряную медаль завоевала Александра Трусова, бронзу – действующая чемпионка мира Анна Щербакова.

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