Победный прокат Валиевой на чемпионате России. Видео

В Санкт-Петербурге завершились соревнования среди женщин-одиночек на чемпионате России по фигурному катанию. Убедительную победу одержала Камила Валиева.

Видео можно посмотреть на сайте Первого канала.

Подопечная Этери Тутберидзе обеспечила себе отрыв ещё по итогам короткой программы, набрав 90,38 балла. По итогам произвольной она лишь упрочила преимущество (193,10), в сумме набрав 283,48 балла.



Серебряную медаль завоевала Александра Трусова, бронзу – действующая чемпионка мира Анна Щербакова.

По итогам чемпионата России определится состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине (Китай).

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