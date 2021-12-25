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Прокат Анны Щербаковой на чемпионате России. Видео

Прокат Анны Щербаковой на чемпионате России. Видео
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В Санкт-Петербурге завершились соревнования среди женщин-одиночек на чемпионате России по фигурному катанию. Действующая чемпионка мира Анна Щербакова завоевала бронзу, набрав 239,56 балла по итогам двух программ. Щербакова допустила падение с четверного флипа в начале произвольной программы. Остальные элементы спортсменка выполнила чисто.

Видео произвольной программы Щербаковой можно посмотреть на сайте Первого канала.

Золото по итогам соревнований завоевала Камила Валиева, серебряная медаль досталась Александре Трусовой.

Фигурное катание. Чемпионат России. Санкт-Петербург
Женщины. Итоги

1. Камила Валиева – 283,48
2. Александра Трусова – 248,65
3. Анна Щербакова – 239,56
4. Аделия Петросян – 233,97
5. Софья Самоделкина – 233,09
6. Софья Муравьёва – 230,31
7. Елизавета Туктамышева — 224,40
8. Майя Хромых – 217,18.

Фигурное катание. Чемпионат России. Санкт-Петербург
Женщины. Произвольная программа

1. Камила Валиева – 193,10
2. Александра Трусова – 174,44
3. Аделия Петросян – 160,68
4. Анна Щербакова – 158,10
5. Софья Самоделкина – 156,35
6. Елизавета Туктамышева — 153,12
7. Софья Муравьёва – 149,44
8. Майя Хромых – 147,82.

По итогам чемпионата России определится состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине (Китай).

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