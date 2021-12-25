Этери Тутберидзе привела четвёртую ученицу к победе на чемпионате России

15-летняя Камила Валиева стала четвёртой ученицей заслуженного тренера Этери Тутберидзе, которой удалось выиграть чемпионат России.

Это произошло в Санкт-Петербурге на предолимпийском ЧР. Валиева уверенно выиграла турнир (283,48 балла), серебряную медаль завоевала Александра Трусова (248,65), бронзу – действующая чемпионка мира Анна Щербакова (239,56). Отметим, что вся тройка представляет тренерский штаб Тутберидзе.

Ранее чемпионками России под руководством Тутберидзе становились Евгения Медведева (дважды), Алина Загитова и Анна Щербакова (трижды).

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!