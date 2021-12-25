Дудаков — об итогах чемпионата России: доволен ли? Очень

Тренер Сергей Дудаков, сотрудничающий с заслуженным тренером России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, коротко ответил на вопрос об итогах чемпионата России в Санкт-Петербурге.

«Доволен ли? Очень», — сказал Дудаков в эфире Первого канала.

Весь женский пьедестал заняли ученицы Тутберидзе. 15-летняя Камила Валиева впервые в карьере выиграла взрослый чемпионат России. Она обеспечила себе отрыв ещё по итогам короткой программы, набрав 90,38 балла. По итогам произвольной она лишь упрочила преимущество (193,10), в сумме набрав 283,48 балла. Серебряную медаль завоевала Александра Трусова, бронзу – действующая чемпионка мира Анна Щербакова.

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