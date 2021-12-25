Американский журналист: интересно, какое место Тутберидзе отводила Косторной. Пятое?

Известный американский журналист Дэвис Лис отреагировал на результаты женских соревнований на чемпионате России по фигурному катанию. Лис удивился словам заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Она заявила, что Алёне Косторной, сломавшей кисть, стоило принять участие в турнире.



«Этери сказала, что Косторной следовало всё равно выйти на лёд и кататься в гипсе. Интересно, какое место она ей отводила? Пятое? Чтобы ещё ниже опустить Туктамышеву в помощь Трусовой?» — написал Лис в своём «твиттере».



Победу на турнире одержала Камила Валиева, второй стала Александра Трусова, а третьей — Анна Щербакова.



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