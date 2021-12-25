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Канадский фигурист Рэдфорд описал женское фигурное катание в России шестью эпитетами

Канадский фигурист Рэдфорд описал женское фигурное катание в России шестью эпитетами
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Олимпийский чемпион Игр в Пхёнчхане в командных соревнованиях и двукратный чемпион мира в парном катании канадский фигурист Эрик Рэдфорд высказал восхищение женским фигурным катанием в России.

«Женское фигурное катание в России = потрясающее, грандиозное, экстраординарное, невероятное, вдохновляющее, восхитительное», — написал Рэдфорд в своём «твиттере».

Сегодня завершился чемпионат России в Санкт-Петербурге. Весь женский пьедестал заняли ученицы Тутберидзе. 15-летняя Камила Валиева впервые в карьере выиграла взрослый чемпионат России. Она обеспечила себе отрыв ещё по итогам короткой программы, набрав 90,38 балла. По итогам произвольной она лишь упрочила преимущество (193,10), в сумме набрав 283,48 балла. Серебряную медаль завоевала Александра Трусова, бронзу – действующая чемпионка мира Анна Щербакова.

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