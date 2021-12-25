Евгения Медведева опоздала на интервью с призёрами чемпионата России у женщин

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева опоздала на интервью с призёрами женских соревнований предолимпийского чемпионата России, который завершился в Санкт-Петербурге. Ей пришлось украдкой подбежать на своё место уже по ходу беседы.

15-летняя Камила Валиева уверенно выиграла турнир (283,48 балла), серебряную медаль завоевала Александра Трусова (248,65), бронзу – действующая чемпионка мира Анна Щербакова (239,56). Отметим, что вся тройка представляет тренерский штаб Этери Тутберидзе.

Тутберидзе привела к званию чемпионки России уже четвёртую ученицу. Ранее выигрывали ЧР под её руководством: Медведева (дважды), Алина Загитова и Анна Щербакова (трижды).

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