Евгения Медведева опоздала на интервью с призёрами чемпионата России у женщин

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева опоздала на интервью с призёрами женских соревнований предолимпийского чемпионата России, который завершился в Санкт-Петербурге. Ей пришлось украдкой подбежать на своё место уже по ходу беседы.
15-летняя Камила Валиева уверенно выиграла турнир (283,48 балла), серебряную медаль завоевала Александра Трусова (248,65), бронзу – действующая чемпионка мира Анна Щербакова (239,56). Отметим, что вся тройка представляет тренерский штаб Этери Тутберидзе.
Тутберидзе привела к званию чемпионки России уже четвёртую ученицу. Ранее выигрывали ЧР под её руководством: Медведева (дважды), Алина Загитова и Анна Щербакова (трижды).
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 25 декабря 2021
-
22:53
-
22:53
-
22:44
-
22:32
-
22:25
-
22:23
-
22:23
-
22:17
-
22:15
-
22:13
-
22:12
-
22:11
-
22:01
-
22:00
-
21:55
-
21:53
-
21:51
-
21:49
-
21:45
-
21:44
-
21:43
-
21:39
-
21:37
-
21:36
-
21:34
-
21:34
-
21:31
-
21:31
-
21:29
-
21:27
-
21:25
-
21:19
-
21:16
-
21:13
-
21:12