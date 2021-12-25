Трусова рассказала, что ей нужно сделать, чтобы дотянуться до Валиевой

Российская фигуристка Александра Трусова подвела итоги чемпионата России, проходившего в Санкт-Петербурге. Трусова заняла второе место, уступив лишь Камиле Валиевой.



«В целом довольна результатом. Конечно, хотела прокатать лучше и короткую, и произвольную программу. Буду работать, надеюсь до Европы улучшиться.



Что делать, чтобы дотянуться до Камилы? Если вопрос про форму, то я начала восстанавливать форму чуть больше месяца назад. Сейчас я совсем не в лучшей форме. Для начала буду стараться кататься чисто, улучшаться во всём — в катании, в прыжках.



Надо работать над тройным акселем, могу сказать, что сейчас он был нестабильным, были ошибки и на тренировках, и на соревнованиях. В начале сезона практически не ошибалась с него, почему-то не получалось на соревнованиях. Буду работать, стараюсь чтобы у меня получилось», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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