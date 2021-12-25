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Тарасова отреагировала на итоги женской произвольной программы на чемпионате России

Тарасова отреагировала на итоги женской произвольной программы на чемпионате России
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала результаты чемпионата России. Победителем соревнований стала Камила Валиева. Второе место заняла Александра Трусова, а третье — Анна Щербакова.

«Фантастическое соревнование! Я таких сильных выступлений не помню! Этот чемпионат страны показал, насколько сильные и уникальные у нас девочки.

Весь пьедестал за Этери Георгиевной Тутберидзе. Её надо поздравлять по полной программе. Тутберидзе и всех тренеров, которые работают вместе с ней. Самые большие поздравления. Надо благодарить за то, что они ведут такую работу: показывают настоящее будущее одиночного женского катания», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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