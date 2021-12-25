Тарасова отреагировала на итоги женской произвольной программы на чемпионате России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала результаты чемпионата России. Победителем соревнований стала Камила Валиева. Второе место заняла Александра Трусова, а третье — Анна Щербакова.
«Фантастическое соревнование! Я таких сильных выступлений не помню! Этот чемпионат страны показал, насколько сильные и уникальные у нас девочки.
Весь пьедестал за Этери Георгиевной Тутберидзе. Её надо поздравлять по полной программе. Тутберидзе и всех тренеров, которые работают вместе с ней. Самые большие поздравления. Надо благодарить за то, что они ведут такую работу: показывают настоящее будущее одиночного женского катания», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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- 25 декабря 2021
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