Анна Щербакова: довольна короткой программой, но недовольна произвольной

Российская фигуристка Анна Щербакова подвела итоги чемпионата России, проходившего в Санкт-Петербурге. По итогам соревнований Щербакова заняла третье место.
«Довольна короткой программой, но недовольна произвольной. В целом уже отошла, хочется извлечь из этого положительный урок и работать, исправлять это и быть довольной своими прокатами.
У меня никогда не было цели обыграть кого-то конкретного. Когда переходила во взрослые, просто старалась катать свой максимум. Сейчас тоже стараюсь готовиться к каждому старту и показать свой максимум, это не зависит от моих конкуренток», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, золото по итогам соревнований завоевала Камила Валиева, серебряная медаль досталась Александре Трусовой.
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- 25 декабря 2021
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