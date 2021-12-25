Алина Загитова обратилась к призёрам чемпионата России

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова после завершения чемпионата России в Санкт-Петербурге обратилась к призёрам женских соревнований.



«Ребята, это было феерично. Не знаю, как ещё описать словами. У меня закончились все слова. Ну я даже… Камила, как тебе быть сейчас чемпионкой России? Саша, у тебя был бомбезный прокат. Ты сделала так много четверных, что я уже перестала считать их. Аня, ты настоящий боец, уже зарекомендовала себя в этом», — сказала Загитова в эфире Первого канала.

15-летняя Камила Валиева впервые в карьере выиграла взрослый чемпионат России. Она обеспечила себе отрыв ещё по итогам короткой программы, набрав 90,38 балла. По итогам произвольной она лишь упрочила преимущество (193,10), в сумме набрав 283,48 балла. Серебряную медаль завоевала Александра Трусова, бронзу – действующая чемпионка мира Анна Щербакова.