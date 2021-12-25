Петросян: два четверных риттбергера получились на том, что делала на тренировках

Фигуристка Аделия Петросян прокомментировала своё выступление на чемпионате России. Она заняла четвёртое место.



«Сначала было волнительно. Кататься первой мне очень понравилось, потому что размялась и сразу всё, что могла сделать, поехала и сделала. Два четверных риттбергера получились на том, что делала на тренировках. Очень благодарна своим тренерам, которые поддерживали и переживали со мной вместе мой прокат», — сказала Петросян в эфире Первого канала.



В произвольной программе Петросян сделала каскад четверной риттбергер + двойной тулуп. Также она сделала сольный четверной риттбергер, став первой в истории мирового фигурного катания, кому удалось исполнить два чистых четверных риттбергера в одной программе.



15-летняя Камила Валиева впервые в карьере выиграла взрослый чемпионат России. Она обеспечила себе отрыв ещё по итогам короткой программы, набрав 90,38 балла. По итогам произвольной она лишь упрочила преимущество (193,10), в сумме набрав 283,48 балла. Серебряную медаль завоевала Александра Трусова, бронзу – действующая чемпионка мира Анна Щербакова.