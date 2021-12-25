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Петросян: два четверных риттбергера получились на том, что делала на тренировках

Петросян: два четверных риттбергера получились на том, что делала на тренировках
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Фигуристка Аделия Петросян прокомментировала своё выступление на чемпионате России. Она заняла четвёртое место.

«Сначала было волнительно. Кататься первой мне очень понравилось, потому что размялась и сразу всё, что могла сделать, поехала и сделала. Два четверных риттбергера получились на том, что делала на тренировках. Очень благодарна своим тренерам, которые поддерживали и переживали со мной вместе мой прокат», — сказала Петросян в эфире Первого канала.

В произвольной программе Петросян сделала каскад четверной риттбергер + двойной тулуп. Также она сделала сольный четверной риттбергер, став первой в истории мирового фигурного катания, кому удалось исполнить два чистых четверных риттбергера в одной программе.

15-летняя Камила Валиева впервые в карьере выиграла взрослый чемпионат России. Она обеспечила себе отрыв ещё по итогам короткой программы, набрав 90,38 балла. По итогам произвольной она лишь упрочила преимущество (193,10), в сумме набрав 283,48 балла. Серебряную медаль завоевала Александра Трусова, бронзу – действующая чемпионка мира Анна Щербакова.

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