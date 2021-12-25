Татьяна Тарасова оценила итоги отбора фигуристок на Олимпиаду

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала распределение путёвок на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай) по итогам чемпионата России в Санкт-Петербурге.

15-летняя Камила Валиева уверенно выиграла турнир (283,48 балла), серебряную медаль завоевала Александра Трусова (248,65), бронзу – действующая чемпионка мира Анна Щербакова (239,56).

«Очень жаль, что мы можем отправить на Олимпиаду только трёх девочек. Очень жаль. Девочки — уникальные. Довольна ли я, что Валиева, Трусова и Щербакова отобрались на Олимпиаду? И грустно ли за Туктамышеву? Как соревнования сложились — так всё и будет», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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