Тарасова: очень болела за Туктамышеву, но Лизе сложно конкурировать с Валиевой и Трусовой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о выступлении Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России. Она заняла лишь 7-е место.



«Я очень болела за Туктамышеву. Но Лизе сложно конкурировать с Валиевой и Трусовой, которые выполняют сложные прыжки.



Когда весь ледовый дворец тебя поддерживает, то это, конечно, лучше, чем когда тебе свистят. Поддержка людей — большое дело. Они же просто так не станут болеть за тебя», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



Победителем соревнований стала Камила Валиева. Второе место заняла Александра Трусова, а третье — Анна Щербакова.

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