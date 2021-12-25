Тарасова: очень болела за Туктамышеву, но Лизе сложно конкурировать с Валиевой и Трусовой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о выступлении Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России. Она заняла лишь 7-е место.
«Я очень болела за Туктамышеву. Но Лизе сложно конкурировать с Валиевой и Трусовой, которые выполняют сложные прыжки.
Когда весь ледовый дворец тебя поддерживает, то это, конечно, лучше, чем когда тебе свистят. Поддержка людей — большое дело. Они же просто так не станут болеть за тебя», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Победителем соревнований стала Камила Валиева. Второе место заняла Александра Трусова, а третье — Анна Щербакова.
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