Прокат Александры Трусовой на чемпионате России. Видео

В Санкт-Петербурге завершились соревнования среди женщин-одиночек на чемпионате России по фигурному катанию. Александра Трусова здорово исполнила сложную программу, но допустила падение с четверного тулупа.



Трусова получила за прокат произвольной программы 174,44 балла. С суммой баллов 248,65 она заняла второе место.

Видео произвольной программы Щербаковой можно посмотреть на сайте Первого канала.

Выиграла турнир Камила Валиева (283,48), третье место заняла Анна Щербакова (239,56).

Фигурное катание. Чемпионат России. Санкт-Петербург

Женщины. Итоги



1. Камила Валиева – 283,48

2. Александра Трусова – 248,65

3. Анна Щербакова – 239,56

4. Аделия Петросян – 233,97

5. Софья Самоделкина – 233,09

6. Софья Муравьёва – 230,31

7. Елизавета Туктамышева — 224,40

8. Майя Хромых – 217,18.