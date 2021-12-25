Американский журналист: посмотрел бы реалити-шоу с Загитовой и Медведевой

Американский журналист Дэвид Лис отреагировал на совместную работу российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой в телеэфире во время предолимпийского чемпионата России.
15-летняя Камила Валиева уверенно выиграла турнир (283,48 балла), серебряную медаль завоевала Александра Трусова (248,65), бронзу – действующая чемпионка мира Анна Щербакова (239,56).
«Я бы посмотрел реалити-шоу, где Медведевой и Загитовой платили бы за то, чтобы они жили и работали вместе, прямо как в «Реальном мире» (The Real World – американское реалити-шоу телеканала MTV. – Прим. «Чемпионата»). Кем должны быть остальные пятеро? Близняшки Аверины? Ягудин?» — написал Лис в своём «твиттере».
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