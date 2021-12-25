Прокат Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России. Видео

В Санкт-Петербурге завершились соревнования среди женщин-одиночек на чемпионате России по фигурному катанию. Чемпионка мира Елизавета Туктамышева заняла по итогам соревнований седьмую позицию, набрав 224,40 балла по итогам двух программ.

Видео произвольной программы Туктамышевой можно посмотреть на сайте Первого канала.

Золото по итогам соревнований завоевала Камила Валиева, серебряная медаль досталась Александре Трусовой. Третье место заняла Анна Щербакова.



Фигурное катание. Чемпионат России. Санкт-Петербург

Женщины. Итоги



1. Камила Валиева – 283,48

2. Александра Трусова – 248,65

3. Анна Щербакова – 239,56

4. Аделия Петросян – 233,97

5. Софья Самоделкина – 233,09

6. Софья Муравьёва – 230,31

7. Елизавета Туктамышева — 224,40

8. Майя Хромых – 217,18.



Фигурное катание. Чемпионат России. Санкт-Петербург

Женщины. Произвольная программа



1. Камила Валиева – 193,10

2. Александра Трусова – 174,44

3. Аделия Петросян – 160,68

4. Анна Щербакова – 158,10

5. Софья Самоделкина – 156,35

6. Елизавета Туктамышева — 153,12

7. Софья Муравьёва – 149,44

8. Майя Хромых – 147,82.



По итогам чемпионата России определится состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине (Китай).



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