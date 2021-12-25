Американский фигурист Вейр отреагировал на результаты чемпионата России

Чемпион мира 2001 года по фигурному катанию среди юниоров, трёхкратный чемпион США Джонни Вейр высказался о результатах чемпионата России. Победу на турнире одержала Камила Валиева, второе место заняла Александра Трусова, а третье — Анна Щербакова.



«У России теперь новая чемпионка. Соревнования не разочаровали: было 12 четверных прыжков. Но никто не сиял ярче, чем 15-летняя Камила Валиева», — написал Вейр в своём «твиттере».

Чемпионат России имел статус отборочного турнира. По его итогам должен определиться состав сборной на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).

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