Херш высказался о произвольной программе Камилы Валиевой, сравнив её с Юдзуру Ханю

Американский журналист Филипп Херш восхитился прокатом 15-летней Камилы Валиевой произвольной программы на предолимпийском чемпионате России.

Валиева в итоге уверенно выиграла турнир (283,48 балла), серебряную медаль завоевала Александра Трусова (248,65), бронзу – действующая чемпионка мира Анна Щербакова (239,56).

«Камила Валиева просто не от мира сего. Она заслуженно получила прибавку за четверной сальхов и тройной аксель в стиле Ханю. И она перерастает в «Болеро». А теперь взрослый титул чемпионки России. Браво!» — написал Херш в своём «твиттере».

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