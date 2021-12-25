Милохин обратился к матери Медведевой словом «мама»

Российский тиктокер Даня Милохин обратился к Жанне Девятовой, матери серебряного призёра ОИ-2018 Евгении Медведевой, словом «мама». Это произошло в эфире шоу Первого канала «Кто хочет стать миллионером?»

Дибров (ведущий): Кто был талисманом ЧМ-2018 по футболу? Загуляка, Задавака, Забивака или Зашибака?

Милохин: Мам?

Мама Медведевой: Я пас. Не могу.

Медведева: Гол что делают?

Дибров: Слушайте, до этого они просто лобиками стукались в момент наивысшего прилива чувств. Так теперь он вообще Жанну мамой называет. Ох у них там на «Ледниковом периоде»!

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