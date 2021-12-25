Милохин обратился к матери Медведевой словом «мама»
Поделиться
Российский тиктокер Даня Милохин обратился к Жанне Девятовой, матери серебряного призёра ОИ-2018 Евгении Медведевой, словом «мама». Это произошло в эфире шоу Первого канала «Кто хочет стать миллионером?»
Дибров (ведущий): Кто был талисманом ЧМ-2018 по футболу? Загуляка, Задавака, Забивака или Зашибака?
Милохин: Мам?
Мама Медведевой: Я пас. Не могу.
Медведева: Гол что делают?
Дибров: Слушайте, до этого они просто лобиками стукались в момент наивысшего прилива чувств. Так теперь он вообще Жанну мамой называет. Ох у них там на «Ледниковом периоде»!
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 26 декабря 2021
-
00:09
- 25 декабря 2021
-
23:56
-
23:39
-
23:26
-
23:15
-
23:14
-
23:13
-
23:06
-
22:57
-
22:53
-
22:53
-
22:44
-
22:32
-
22:25
-
22:23
-
22:23
-
22:17
-
22:15
-
22:13
-
22:12
-
22:11
-
22:01
-
22:00
-
21:55
-
21:53
-
21:51
-
21:49
-
21:45
-
21:44
-
21:43
-
21:39
-
21:37
-
21:36
-
21:34
-
21:34
Партнерский контент