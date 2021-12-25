Решение о составе российских фигуристов на чемпионат Европы будет принято 26 декабря

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков рассказал о проведении исполкома организации. По словам функционера, он состоится завтра, 26 декабря.



Ожидается, что на исполкоме будет утверждён состав сборной России на чемпионат Европы.



«Решение о составе на ЧЕ будет принимать завтра исполком, я до этого ничего сказать не могу», — передаёт слова Горшкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Сегодня, 25 декабря, в Санкт-Петербурге состоялся чемпионат России. Победителем женских соревнований стала Камила Валиева. Второе место заняла Александра Трусова, а третье — Анна Щербакова.



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