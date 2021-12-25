Фото: Валиева, Трусова и Щербакова делают селфи после чемпионата России

Российские фигуристки Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова сделали совместное селфи после чемпионата России, который проходил в Санкт-Петербурге. Спортсменки вместе позировали после пресс-конференции.

Валиева стала победителем турнира. Она по сумме двух программ набрала 283,48 балла, что превышает мировой рекорд. Второе место заняла Трусова. Её результат составил 248,65 балла. Тройку лучших замкнула Щербакова (239,56).



Сообщалось, что по итогам чемпионата России будет сформирован состав на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).



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