Фран: хотела бы услышать, как фанаты Тутберидзе оправдают 158 баллов Щербаковой без квада

Спортивный блогер Фран критически высказалась об оценке произвольной программы Анны Щербаковой на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
Действующая чемпионка мира Щербакова с падением исполнила произвольную программу, ученица Этери Тутберидзе упала с четверного флипа. Судьи поставили ей 158,10 балла. В итоге она завоевала бронзу соревнований.
«Принимая во внимание, что страстные фанаты Этери всегда оправдывают высокие баллы её учениц тем, что: «Они прыгают четверные!». Хотела бы я услышать, чем они оправдают 158 баллов, которые получила Щербакова с нулевым квадом и, честно говоря, с одними из самых слабых по сложности прыжков дня. Плюс одна из худших оценок за владение базовой техникой», — написала Фран в своём «твиттере».
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