Чемпионат России по фигурному катанию: результаты соревнований 25 декабря

В Санкт-Петербурге завершился последний день чемпионата России по фигурному катанию. Предлагаем вашему вниманию его результаты.
Чемпионат России. Санкт-Петербург, 25 декабря 2021 г.
Женщины. Результаты по итогам произвольной программы
1. Камила Валиева — 283.48
2. Александра Трусова — 248.65
3. Анна Щербакова — 239.56
4. Аделия Петросян — 233.97
5. Софья Самоделкина — 233.09.
Спортивные пары. Результаты по итогам произвольной программы
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 243.74
2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 239.87
3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 228.20
4. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин — 220.18
5. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев— 213.19.
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