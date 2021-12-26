Чемпионат России по фигурному катанию: результаты соревнований 25 декабря

В Санкт-Петербурге завершился последний день чемпионата России по фигурному катанию. Предлагаем вашему вниманию его результаты.

Чемпионат России. Санкт-Петербург, 25 декабря 2021 г.

Женщины. Результаты по итогам произвольной программы

1. Камила Валиева — 283.48

2. Александра Трусова — 248.65

3. Анна Щербакова — 239.56

4. Аделия Петросян — 233.97

5. Софья Самоделкина — 233.09.



Спортивные пары. Результаты по итогам произвольной программы

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 243.74

2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 239.87

3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 228.20

4. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин — 220.18

5. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев— 213.19.



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