Американский журналист — о Валиевой: надеюсь, она сможет поддерживать этот уровень

Американский журналист Джеки Вонг поделился впечатлением от выступления Камилы Валиевой на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

«Камила Валиева демонстрирует отличную произвольную программу на протяжении всего сезона. Мы видели, что в прошлых сезонах у неё были ошибки, но в последние несколько месяцев всё изменилось. Надеюсь, она сможет поддерживать этот уровень в ближайшие пару месяцев», – написал Вонг в своём «твиттере».

Камила Валиева выиграла соревнования женщин на чемпионате России. Подопечная Этери Тутберидзе обеспечила себе отрыв ещё по итогам короткой программы, набрав 90,38 балла. По итогам произвольной она лишь упрочила преимущество (193,10), в сумме набрав 283,48 балла.

Серебряную медаль завоевала Александра Трусова, бронзу – действующая чемпионка мира Анна Щербакова.

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